White Boy Summer (WBS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02368341$ 0.02368341 $ 0.02368341 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.68% Promjena cijene (1D) +2.01% Promjena cijene (7D) -5.01% Promjena cijene (7D) -5.01%

White Boy Summer (WBS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WBStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBS je $ 0.02368341, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBS se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, +2.01% u posljednjih 24 sata i -5.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu White Boy Summer (WBS)

Tržišna kapitalizacija $ 121.89K$ 121.89K $ 121.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 121.89K$ 121.89K $ 121.89K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,992,456.0 999,992,456.0 999,992,456.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija White Boy Summer je $ 121.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBS je 999.99M, s ukupnom količinom od 999992456.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.89K.