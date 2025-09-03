White Bike (BIKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) +7.88% Promjena cijene (7D) +7.88%

White Bike (BIKE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BIKEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIKE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIKE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i +7.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu White Bike (BIKE)

Tržišna kapitalizacija $ 6.79K$ 6.79K $ 6.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.79K$ 6.79K $ 6.79K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,990,950.949303 999,990,950.949303 999,990,950.949303

Trenutačna tržišna kapitalizacija White Bike je $ 6.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIKE je 999.99M, s ukupnom količinom od 999990950.949303. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.79K.