Whispers Of Decay ($DCAY) Informacije Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets. Službena web stranica: https://www.dcay.info Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1Yv2JwKb_3HwkS-8zPDqKb-UGqSHMVeBj/view Kupi $DCAY odmah!

Whispers Of Decay ($DCAY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Whispers Of Decay ($DCAY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.72K $ 41.72K $ 41.72K Ukupna količina: $ 76.00M $ 76.00M $ 76.00M Količina u optjecaju: $ 56.87M $ 56.87M $ 56.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 55.76K $ 55.76K $ 55.76K Povijesni maksimum: $ 0.01317514 $ 0.01317514 $ 0.01317514 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00073465 $ 0.00073465 $ 0.00073465 Saznajte više o cijeni Whispers Of Decay ($DCAY)

Whispers Of Decay ($DCAY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Whispers Of Decay ($DCAY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $DCAY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $DCAY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $DCAY tokena, istražite $DCAY cijenu tokena uživo!

$DCAY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $DCAY? Naša $DCAY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $DCAY predviđanje cijene tokena odmah!

