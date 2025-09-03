Whispers Of Decay ($DCAY) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01317514 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -10.60%

Whispers Of Decay ($DCAY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $DCAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DCAY je $ 0.01317514, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DCAY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -10.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Whispers Of Decay ($DCAY)

Tržišna kapitalizacija $ 48.58K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.93K Količina u optjecaju 56.87M Ukupna količina 76,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Whispers Of Decay je $ 48.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DCAY je 56.87M, s ukupnom količinom od 76000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.93K.