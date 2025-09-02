WHISKEY (WHISKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00431537 $ 0.00431537 $ 0.00431537 24-satna najniža cijena $ 0.00455716 $ 0.00455716 $ 0.00455716 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00431537$ 0.00431537 $ 0.00431537 24-satna najviša cijena $ 0.00455716$ 0.00455716 $ 0.00455716 Najviša cijena ikada $ 0.00546237$ 0.00546237 $ 0.00546237 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.35% Promjena cijene (1D) +2.08% Promjena cijene (7D) +4.41% Promjena cijene (7D) +4.41%

WHISKEY (WHISKEY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00454313. Tijekom protekla 24 sata, WHISKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00431537 i najviše cijene $ 0.00455716, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHISKEY je $ 0.00546237, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHISKEY se promijenio za +0.35% u posljednjih sat vremena, +2.08% u posljednjih 24 sata i +4.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WHISKEY (WHISKEY)

Tržišna kapitalizacija $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Količina u optjecaju 997.50M 997.50M 997.50M Ukupna količina 997,499,326.180212 997,499,326.180212 997,499,326.180212

Trenutačna tržišna kapitalizacija WHISKEY je $ 4.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHISKEY je 997.50M, s ukupnom količinom od 997499326.180212. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.53M.