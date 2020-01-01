whinecoin (WHINECOIN) Tokenomika
$WhineCoin is a satirical meme token built to mock the never-ending whining in the crypto space — from influencers crying about rugs, Solana downtime, gas fees, to bagholders raging on X.WhineCoin is now more than a meme token — it is a cultural artifact reflecting the emotional volatility of crypto markets. While remaining true to its satirical roots, it has also emerged as a model for how humor, honesty, and self-awareness can drive organic growth in a space often dominated by hype and deception.
We continue to innovate at the intersection of content, community, and culture, with plans to expand into interactive tools, NFTs, and creator collaborations — all powered by the same principle:The market may be irrational, but the whining is eternal.
whinecoin (WHINECOIN) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za whinecoin (WHINECOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
whinecoin (WHINECOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike whinecoin (WHINECOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj WHINECOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja WHINECOIN tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku WHINECOIN tokena, istražite WHINECOIN cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.