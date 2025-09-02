whinecoin (WHINECOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +1.78% Promjena cijene (7D) +9.50%

whinecoin (WHINECOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WHINECOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHINECOIN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHINECOIN se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +1.78% u posljednjih 24 sata i +9.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu whinecoin (WHINECOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 45.77K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.77K Količina u optjecaju 999.71M Ukupna količina 999,705,941.117608

Trenutačna tržišna kapitalizacija whinecoin je $ 45.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHINECOIN je 999.71M, s ukupnom količinom od 999705941.117608. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.77K.