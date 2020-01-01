Whine Coin (WHINE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Whine Coin (WHINE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Whine Coin (WHINE) Informacije Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding

Whine Coin (WHINE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Whine Coin (WHINE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Tržišna kapitalizacija: $ 969.47K Ukupna količina: $ 90.00B Količina u optjecaju: $ 90.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 969.47K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Whine Coin (WHINE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Whine Coin (WHINE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WHINE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WHINE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

