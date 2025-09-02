Whine Coin (WHINE) Informacije o cijeni (USD)

Whine Coin (WHINE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WHINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHINE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHINE se promijenio za -1.14% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Whine Coin (WHINE)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Whine Coin je $ 985.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHINE je 90.00B, s ukupnom količinom od 89999752352.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 985.13K.