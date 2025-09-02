Više o WHINE

Whine Coin Logotip

Whine Coin Cijena (WHINE)

Neuvršten

1 WHINE u USD cijena uživo:

--
----
+0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Whine Coin (WHINE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:44:51 (UTC+8)

Whine Coin (WHINE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.14%

+0.01%

-0.86%

-0.86%

Whine Coin (WHINE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WHINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHINE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHINE se promijenio za -1.14% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Whine Coin (WHINE)

$ 985.13K
$ 985.13K$ 985.13K

--
----

$ 985.13K
$ 985.13K$ 985.13K

90.00B
90.00B 90.00B

89,999,752,352.0
89,999,752,352.0 89,999,752,352.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Whine Coin je $ 985.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHINE je 90.00B, s ukupnom količinom od 89999752352.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 985.13K.

Whine Coin (WHINE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Whine Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Whine Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Whine Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Whine Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.01%
30 dana$ 0+24.18%
60 dana$ 0+47.69%
90 dana$ 0--

Što je Whine Coin (WHINE)

Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding

Resurs Whine Coin (WHINE)

Službena web-stranica

Whine Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Whine Coin (WHINE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Whine Coin (WHINE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Whine Coin.

Provjerite Whine Coin predviđanje cijene sada!

WHINE u lokalnim valutama

Whine Coin (WHINE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Whine Coin (WHINE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WHINE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Whine Coin (WHINE)

Koliko Whine Coin (WHINE) vrijedi danas?
Cijena WHINE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WHINE u USD?
Trenutačna cijena WHINE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Whine Coin?
Tržišna kapitalizacija za WHINE je $ 985.13K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WHINE?
Količina u optjecaju za WHINE je 90.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WHINE?
WHINE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WHINE?
WHINE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WHINE?
24-satni obujam trgovanja za WHINE je -- USD.
Hoće li WHINE još narasti ove godine?
WHINE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WHINE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Whine Coin (WHINE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

