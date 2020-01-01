When he still (WHENHE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u When he still (WHENHE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

When he still (WHENHE) Informacije The "When He Still" TikTok trend has amassed millions of views and recognition from numerous large companies such as - Aldi, Wingstop, TubroTax & many more. The trend is an overlay of a disgruntled face onto a specific object in a bed paired with a caption starting with "When He". This token was launched by the meme's original creator Maddy McBride following a Youtube tutorial on how to launch a memecoin. Službena web stranica: https://whenhestill.com/ Kupi WHENHE odmah!

When he still (WHENHE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za When he still (WHENHE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.93K $ 30.93K $ 30.93K Ukupna količina: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Količina u optjecaju: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.93K $ 30.93K $ 30.93K Povijesni maksimum: $ 0.00109695 $ 0.00109695 $ 0.00109695 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni When he still (WHENHE)

When he still (WHENHE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike When he still (WHENHE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WHENHE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WHENHE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WHENHE tokena, istražite WHENHE cijenu tokena uživo!

WHENHE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WHENHE? Naša WHENHE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WHENHE predviđanje cijene tokena odmah!

