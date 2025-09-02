WhatTheFreg (WTF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00184959 $ 0.00184959 $ 0.00184959 24-satna najniža cijena $ 0.00194193 $ 0.00194193 $ 0.00194193 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00184959$ 0.00184959 $ 0.00184959 24-satna najviša cijena $ 0.00194193$ 0.00194193 $ 0.00194193 Najviša cijena ikada $ 0.00286979$ 0.00286979 $ 0.00286979 Najniža cijena $ 0.00102204$ 0.00102204 $ 0.00102204 Promjena cijene (1H) -1.55% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) +2.48% Promjena cijene (7D) +2.48%

WhatTheFreg (WTF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00189746. Tijekom protekla 24 sata, WTFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00184959 i najviše cijene $ 0.00194193, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WTF je $ 0.00286979, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00102204.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WTF se promijenio za -1.55% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +2.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WhatTheFreg (WTF)

Tržišna kapitalizacija $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WhatTheFreg je $ 1.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WTF je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.90M.