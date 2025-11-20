WHATRR Cijena danas

Trenutačna cijena WHATRR (WHATRR) danas je --, s promjenom od 23.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WHATRR u USD je -- po WHATRR.

WHATRR trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 243,107, s količinom u optjecaju od 20.00B WHATRR. Tijekom posljednja 24 sata, WHATRR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, WHATRR se kretao -14.49% u posljednjem satu i -25.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu WHATRR (WHATRR)

Tržišna kapitalizacija $ 243.11K$ 243.11K $ 243.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 243.11K$ 243.11K $ 243.11K Količina u optjecaju 20.00B 20.00B 20.00B Ukupna količina 19,999,746,501.35029 19,999,746,501.35029 19,999,746,501.35029

