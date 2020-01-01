Whatever Ape (WAPE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Whatever Ape (WAPE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Whatever Ape (WAPE) Informacije Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens. Službena web stranica: https://whateverape.xyz/ Kupi WAPE odmah!

Whatever Ape (WAPE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Whatever Ape (WAPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.65K $ 17.65K $ 17.65K Ukupna količina: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M Količina u optjecaju: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.65K $ 17.65K $ 17.65K Povijesni maksimum: $ 0.00240868 $ 0.00240868 $ 0.00240868 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Whatever Ape (WAPE)

Whatever Ape (WAPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Whatever Ape (WAPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WAPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WAPE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WAPE tokena, istražite WAPE cijenu tokena uživo!

WAPE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WAPE? Naša WAPE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WAPE predviđanje cijene tokena odmah!

