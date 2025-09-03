Više o WAPE

Whatever Ape Logotip

Whatever Ape Cijena (WAPE)

Neuvršten

1 WAPE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Whatever Ape (WAPE)
Whatever Ape (WAPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00240868
$ 0.00240868$ 0.00240868

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.38%

-0.38%

Whatever Ape (WAPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WAPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAPE je $ 0.00240868, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAPE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Whatever Ape (WAPE)

$ 17.31K
$ 17.31K$ 17.31K

--
----

$ 17.31K
$ 17.31K$ 17.31K

998.41M
998.41M 998.41M

998,413,878.655179
998,413,878.655179 998,413,878.655179

Trenutačna tržišna kapitalizacija Whatever Ape je $ 17.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAPE je 998.41M, s ukupnom količinom od 998413878.655179. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.31K.

Whatever Ape (WAPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Whatever Ape u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Whatever Ape u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Whatever Ape u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Whatever Ape u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+26.90%
60 dana$ 0+36.77%
90 dana$ 0--

Što je Whatever Ape (WAPE)

Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Whatever Ape (WAPE)

Službena web-stranica

Whatever Ape Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Whatever Ape (WAPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Whatever Ape (WAPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Whatever Ape.

Provjerite Whatever Ape predviđanje cijene sada!

WAPE u lokalnim valutama

Whatever Ape (WAPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Whatever Ape (WAPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Whatever Ape (WAPE)

Koliko Whatever Ape (WAPE) vrijedi danas?
Cijena WAPE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAPE u USD?
Trenutačna cijena WAPE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Whatever Ape?
Tržišna kapitalizacija za WAPE je $ 17.31K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAPE?
Količina u optjecaju za WAPE je 998.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAPE?
WAPE je postigao ATH cijenu od 0.00240868 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAPE?
WAPE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAPE?
24-satni obujam trgovanja za WAPE je -- USD.
Hoće li WAPE još narasti ove godine?
WAPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.