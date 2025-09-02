Whales Market (WHALES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.067522 $ 0.067522 $ 0.067522 24-satna najniža cijena $ 0.077235 $ 0.077235 $ 0.077235 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.067522$ 0.067522 $ 0.067522 24-satna najviša cijena $ 0.077235$ 0.077235 $ 0.077235 Najviša cijena ikada $ 4.41$ 4.41 $ 4.41 Najniža cijena $ 0.02888233$ 0.02888233 $ 0.02888233 Promjena cijene (1H) -0.58% Promjena cijene (1D) +2.75% Promjena cijene (7D) +11.86% Promjena cijene (7D) +11.86%

Whales Market (WHALES) cijena u stvarnom vremenu je $0.074026. Tijekom protekla 24 sata, WHALEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.067522 i najviše cijene $ 0.077235, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHALES je $ 4.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02888233.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHALES se promijenio za -0.58% u posljednjih sat vremena, +2.75% u posljednjih 24 sata i +11.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Whales Market (WHALES)

Tržišna kapitalizacija $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.41M$ 7.41M $ 7.41M Količina u optjecaju 26.03M 26.03M 26.03M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Whales Market je $ 1.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHALES je 26.03M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.41M.