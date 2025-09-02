Više o WHALES

Whales Market Logotip

Whales Market Cijena (WHALES)

Neuvršten

1 WHALES u USD cijena uživo:

$0.074026
+2.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Whales Market (WHALES)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:22:19 (UTC+8)

Whales Market (WHALES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.067522
24-satna najniža cijena
$ 0.077235
24-satna najviša cijena

$ 0.067522
$ 0.077235
$ 4.41
$ 0.02888233
-0.58%

+2.75%

+11.86%

+11.86%

Whales Market (WHALES) cijena u stvarnom vremenu je $0.074026. Tijekom protekla 24 sata, WHALEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.067522 i najviše cijene $ 0.077235, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHALES je $ 4.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02888233.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHALES se promijenio za -0.58% u posljednjih sat vremena, +2.75% u posljednjih 24 sata i +11.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Whales Market (WHALES)

$ 1.93M
--
$ 7.41M
26.03M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Whales Market je $ 1.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHALES je 26.03M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.41M.

Whales Market (WHALES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Whales Market u USD iznosila je $ +0.00197966.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Whales Market u USD iznosila je $ -0.0076134186.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Whales Market u USD iznosila je $ +0.0170059559.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Whales Market u USD iznosila je $ +0.03372726050322163.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00197966+2.75%
30 dana$ -0.0076134186-10.28%
60 dana$ +0.0170059559+22.97%
90 dana$ +0.03372726050322163+83.69%

Što je Whales Market (WHALES)

Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens

Resurs Whales Market (WHALES)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Whales Market Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Whales Market (WHALES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Whales Market (WHALES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Whales Market.

Provjerite Whales Market predviđanje cijene sada!

WHALES u lokalnim valutama

Whales Market (WHALES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Whales Market (WHALES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WHALES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Whales Market (WHALES)

Koliko Whales Market (WHALES) vrijedi danas?
Cijena WHALES uživo u USD je 0.074026 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WHALES u USD?
Trenutačna cijena WHALES u USD je $ 0.074026. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Whales Market?
Tržišna kapitalizacija za WHALES je $ 1.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WHALES?
Količina u optjecaju za WHALES je 26.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WHALES?
WHALES je postigao ATH cijenu od 4.41 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WHALES?
WHALES je vidio ATL cijenu od 0.02888233 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WHALES?
24-satni obujam trgovanja za WHALES je -- USD.
Hoće li WHALES još narasti ove godine?
WHALES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WHALES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Whales Market (WHALES) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.