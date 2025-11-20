WhaleAI Cijena danas

Trenutačna cijena WhaleAI (WHAI) danas je $ 0.1075, s promjenom od 3.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WHAI u USD je $ 0.1075 po WHAI.

WhaleAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 107,500, s količinom u optjecaju od 1.00M WHAI. Tijekom posljednja 24 sata, WHAI trgovao je između $ 0.101746 (niska) i $ 0.111446 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.532364, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.068646.

U kratkoročnim performansama, WHAI se kretao -- u posljednjem satu i -31.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu WhaleAI (WHAI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija WhaleAI je $ 107.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHAI je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.50K.