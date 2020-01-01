WHALE (WHALE) Tokenomika

WHALE (WHALE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u WHALE (WHALE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

WHALE (WHALE) Informacije

WHALE is the omni-versal membership club for the natively digital, focused on immersing our WHALE Members in the renaissance of digital art and culture.

Powered by the club's native social token, $WHALE, and the club treasury, the WHALE Vault, WHALE delivers physical and metaversal content, information and experiences for a new generation of digital enthusiasts.

Established in 2020 by the pseudonymous WhaleShark, WHALE boasts over 25,000 members worldwide, all focused on the longer term discussion and immersion of Web 3 and the revolution of true digital asset scarcity, ownership and management.

WHALE has emerged as the largest social token community in the world funded by the most valuable collection of NFTs in the world.

Areas of focus include:

  1. Digital Art
  2. Digital Photography
  3. Digital Music
  4. Decentralised Gaming
  5. Metaverse

Join the better and longer term discussion about NFTs with WHALE across our social media channels: Discord.gg/WHALE Twitter.com/ WHALEMembers https://whale.me/

Službena web stranica:
https://whale.me/

WHALE (WHALE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WHALE (WHALE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 6.40M
$ 6.40M
Ukupna količina:
$ 10.00M
$ 10.00M
Količina u optjecaju:
$ 10.00M
$ 10.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 6.40M
$ 6.40M
Povijesni maksimum:
$ 52.37
$ 52.37
Povijesni minimum:
$ 0.00011894
$ 0.00011894
Trenutna cijena:
$ 0.639706
$ 0.639706

WHALE (WHALE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike WHALE (WHALE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WHALE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WHALE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WHALE tokena, istražite WHALE cijenu tokena uživo!

WHALE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WHALE? Naša WHALE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.