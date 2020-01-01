Whale Intel (WINT) Tokenomika

Whale Intel (WINT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Whale Intel (WINT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Whale Intel (WINT) Informacije

WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker

Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time.

🎲 Highlights & Innovations

  • Full coverage of the Virtuals Ecosystem
  • Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets.
  • Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends.

Službena web stranica:
https://whaleintel.ai/

Whale Intel (WINT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Whale Intel (WINT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 719.05K
$ 719.05K$ 719.05K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 305.36M
$ 305.36M$ 305.36M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M
Povijesni maksimum:
$ 0.019375
$ 0.019375$ 0.019375
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00235109
$ 0.00235109$ 0.00235109

Whale Intel (WINT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Whale Intel (WINT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WINT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WINT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WINT tokena, istražite WINT cijenu tokena uživo!

WINT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WINT? Naša WINT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.