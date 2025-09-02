Whale Intel (WINT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00224496 24-satna najviša cijena $ 0.00296364 Najviša cijena ikada $ 0.019375 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +3.93% Promjena cijene (1D) -14.73% Promjena cijene (7D) +27.67%

Whale Intel (WINT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0025063. Tijekom protekla 24 sata, WINTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00224496 i najviše cijene $ 0.00296364, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WINT je $ 0.019375, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WINT se promijenio za +3.93% u posljednjih sat vremena, -14.73% u posljednjih 24 sata i +27.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Whale Intel (WINT)

Tržišna kapitalizacija $ 746.35K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.51M Količina u optjecaju 297.79M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Whale Intel je $ 746.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WINT je 297.79M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.51M.