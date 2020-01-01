Whale Ecosystem (WHALE) Tokenomika

Whale Ecosystem (WHALE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Whale Ecosystem (WHALE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Whale Ecosystem (WHALE) Informacije

The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week

Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website)

We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic

Službena web stranica:
https://sonicwhale.ai

Whale Ecosystem (WHALE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Whale Ecosystem (WHALE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 384.22K
$ 384.22K$ 384.22K
Ukupna količina:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Količina u optjecaju:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 384.22K
$ 384.22K$ 384.22K
Povijesni maksimum:
$ 0.245688
$ 0.245688$ 0.245688
Povijesni minimum:
$ 0.01153005
$ 0.01153005$ 0.01153005
Trenutna cijena:
$ 0.01829595
$ 0.01829595$ 0.01829595

Whale Ecosystem (WHALE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Whale Ecosystem (WHALE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WHALE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WHALE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WHALE tokena, istražite WHALE cijenu tokena uživo!

WHALE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WHALE? Naša WHALE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

