Whale Ecosystem (WHALE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01867168 $ 0.01867168 $ 0.01867168 24-satna najniža cijena $ 0.02016126 $ 0.02016126 $ 0.02016126 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01867168$ 0.01867168 $ 0.01867168 24-satna najviša cijena $ 0.02016126$ 0.02016126 $ 0.02016126 Najviša cijena ikada $ 0.245688$ 0.245688 $ 0.245688 Najniža cijena $ 0.01153005$ 0.01153005 $ 0.01153005 Promjena cijene (1H) -1.52% Promjena cijene (1D) -0.49% Promjena cijene (7D) +4.91% Promjena cijene (7D) +4.91%

Whale Ecosystem (WHALE) cijena u stvarnom vremenu je $0.01983154. Tijekom protekla 24 sata, WHALEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01867168 i najviše cijene $ 0.02016126, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHALE je $ 0.245688, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01153005.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHALE se promijenio za -1.52% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i +4.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Whale Ecosystem (WHALE)

Tržišna kapitalizacija $ 416.59K$ 416.59K $ 416.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 416.59K$ 416.59K $ 416.59K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Whale Ecosystem je $ 416.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHALE je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 416.59K.