Whale Ecosystem Cijena (WHALE)

1 WHALE u USD cijena uživo:

$0.01983154
$0.01983154
-0.40%1D
Grafikon aktualnih cijena Whale Ecosystem (WHALE)
Whale Ecosystem (WHALE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.52%

-0.49%

+4.91%

+4.91%

Whale Ecosystem (WHALE) cijena u stvarnom vremenu je $0.01983154. Tijekom protekla 24 sata, WHALEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01867168 i najviše cijene $ 0.02016126, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHALE je $ 0.245688, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01153005.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHALE se promijenio za -1.52% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i +4.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Whale Ecosystem (WHALE)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Whale Ecosystem je $ 416.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHALE je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 416.59K.

Whale Ecosystem (WHALE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Whale Ecosystem u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Whale Ecosystem u USD iznosila je $ +0.0043237715.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Whale Ecosystem u USD iznosila je $ -0.0039194103.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Whale Ecosystem u USD iznosila je $ -0.007634389762756438.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.49%
30 dana$ +0.0043237715+21.80%
60 dana$ -0.0039194103-19.76%
90 dana$ -0.007634389762756438-27.79%

Što je Whale Ecosystem (WHALE)

The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic

Resurs Whale Ecosystem (WHALE)

Službena web-stranica

Whale Ecosystem Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Whale Ecosystem (WHALE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Whale Ecosystem (WHALE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Whale Ecosystem.

Provjerite Whale Ecosystem predviđanje cijene sada!

WHALE u lokalnim valutama

Whale Ecosystem (WHALE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Whale Ecosystem (WHALE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WHALE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Whale Ecosystem (WHALE)

Koliko Whale Ecosystem (WHALE) vrijedi danas?
Cijena WHALE uživo u USD je 0.01983154 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WHALE u USD?
Trenutačna cijena WHALE u USD je $ 0.01983154. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Whale Ecosystem?
Tržišna kapitalizacija za WHALE je $ 416.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WHALE?
Količina u optjecaju za WHALE je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WHALE?
WHALE je postigao ATH cijenu od 0.245688 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WHALE?
WHALE je vidio ATL cijenu od 0.01153005 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WHALE?
24-satni obujam trgovanja za WHALE je -- USD.
Hoće li WHALE još narasti ove godine?
WHALE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WHALE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Whale Ecosystem (WHALE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

