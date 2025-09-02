WHALE (WHALE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.637529 $ 0.637529 $ 0.637529 24-satna najniža cijena $ 0.65942 $ 0.65942 $ 0.65942 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.637529$ 0.637529 $ 0.637529 24-satna najviša cijena $ 0.65942$ 0.65942 $ 0.65942 Najviša cijena ikada $ 52.37$ 52.37 $ 52.37 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.51% Promjena cijene (7D) -2.97% Promjena cijene (7D) -2.97%

WHALE (WHALE) cijena u stvarnom vremenu je $0.65597. Tijekom protekla 24 sata, WHALEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.637529 i najviše cijene $ 0.65942, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHALE je $ 52.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHALE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.51% u posljednjih 24 sata i -2.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WHALE (WHALE)

Tržišna kapitalizacija $ 6.56M$ 6.56M $ 6.56M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.56M$ 6.56M $ 6.56M Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WHALE je $ 6.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHALE je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.56M.