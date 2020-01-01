WET (WET) Tokenomika
WET is a meme token native to Hyperliquid’s EVM layer. It was created as a summer-themed, community-focused drop to bring fun liquidity activity to the Hyper ecosystem. The project’s purpose is to drive engagement across HL-native communities and experiment with playful token mechanics. By launching directly on-chain and distributing widely, WET aims to support organic discovery and grassroots participation in Hyperliquid’s growing onchain culture.
WET (WET) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WET (WET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
WET (WET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike WET (WET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj WET tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja WET tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku WET tokena, istražite WET cijenu tokena uživo!
