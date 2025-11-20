WestTech Security Token Cijena danas

Trenutačna cijena WestTech Security Token (WST) danas je $ 0.00028758, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WST u USD je $ 0.00028758 po WST.

WestTech Security Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,533.12, s količinom u optjecaju od 22.72M WST. Tijekom posljednja 24 sata, WST trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.085558, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00018484.

U kratkoročnim performansama, WST se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu WestTech Security Token (WST)

Tržišna kapitalizacija $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Količina u optjecaju 22.72M 22.72M 22.72M Ukupna količina 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

