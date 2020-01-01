WePower (WPR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WePower (WPR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WePower (WPR) Informacije WePower enables renewable energy producers to raise capital by issuing their own energy tokens. These tokens represent energy they commit to produce and deliver. Energy tokenization standardizes simplifies and opens globally currently existing energy investment ecosystem. As a result energy producers can trade directly with the green energy buyers (consumers and investors) and raise capital by selling energy upfront, at below market rates. Energy tokenization ensures liquidity and extends access to capital. The WePower blockchain solution is currently recognized by Elering, one of the most innovative Transmission System Operators in Europe. Službena web stranica: http://wepower.network Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/0B_OW_EddXO5RWWFVQjJGZXpQT3c/view Kupi WPR odmah!

WePower (WPR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WePower (WPR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 69.52K $ 69.52K $ 69.52K Ukupna količina: $ 745.25M $ 745.25M $ 745.25M Količina u optjecaju: $ 608.82M $ 608.82M $ 608.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 85.10K $ 85.10K $ 85.10K Povijesni maksimum: $ 0.219374 $ 0.219374 $ 0.219374 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011419 $ 0.00011419 $ 0.00011419 Saznajte više o cijeni WePower (WPR)

WePower (WPR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WePower (WPR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WPR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WPR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WPR tokena, istražite WPR cijenu tokena uživo!

WPR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WPR? Naša WPR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WPR predviđanje cijene tokena odmah!

