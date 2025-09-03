WePower (WPR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.219374$ 0.219374 $ 0.219374 Najniža cijena $ 0.00011367$ 0.00011367 $ 0.00011367 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.10% Promjena cijene (7D) +0.10%

WePower (WPR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00011419. Tijekom protekla 24 sata, WPRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WPR je $ 0.219374, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00011367.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WPR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WePower (WPR)

Tržišna kapitalizacija $ 69.52K$ 69.52K $ 69.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 85.10K$ 85.10K $ 85.10K Količina u optjecaju 608.82M 608.82M 608.82M Ukupna količina 745,248,183.0 745,248,183.0 745,248,183.0

