wenlambo Logotip

wenlambo Cijena (WENLAMBO)

Neuvršten

1 WENLAMBO u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena wenlambo (WENLAMBO)
wenlambo (WENLAMBO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00595434
$ 0.00595434$ 0.00595434

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.29%

-4.29%

wenlambo (WENLAMBO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WENLAMBOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WENLAMBO je $ 0.00595434, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WENLAMBO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu wenlambo (WENLAMBO)

$ 8.18K
$ 8.18K$ 8.18K

--
----

$ 8.18K
$ 8.18K$ 8.18K

98.01M
98.01M 98.01M

98,013,252.6960114
98,013,252.6960114 98,013,252.6960114

Trenutačna tržišna kapitalizacija wenlambo je $ 8.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WENLAMBO je 98.01M, s ukupnom količinom od 98013252.6960114. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.18K.

wenlambo (WENLAMBO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz wenlambo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz wenlambo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz wenlambo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz wenlambo u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+2.46%
60 dana$ 0+31.98%
90 dana$ 0--

Što je wenlambo (WENLAMBO)

WenLambo is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that embraces meme culture by referencing the iconic “Wen Lambo?” phrase, symbolizing speculative enthusiasm in crypto. It has a fixed supply of 10 million tokens, no presale, no team allocation, and a renounced contract. The project is deflationary through token buybacks and burns, with no promised utility or roadmap, reflecting a purely community-driven experiment.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs wenlambo (WENLAMBO)

Službena web-stranica

wenlambo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će wenlambo (WENLAMBO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših wenlambo (WENLAMBO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za wenlambo.

Provjerite wenlambo predviđanje cijene sada!

WENLAMBO u lokalnim valutama

wenlambo (WENLAMBO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike wenlambo (WENLAMBO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WENLAMBO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o wenlambo (WENLAMBO)

Koliko wenlambo (WENLAMBO) vrijedi danas?
Cijena WENLAMBO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WENLAMBO u USD?
Trenutačna cijena WENLAMBO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija wenlambo?
Tržišna kapitalizacija za WENLAMBO je $ 8.18K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WENLAMBO?
Količina u optjecaju za WENLAMBO je 98.01M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WENLAMBO?
WENLAMBO je postigao ATH cijenu od 0.00595434 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WENLAMBO?
WENLAMBO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WENLAMBO?
24-satni obujam trgovanja za WENLAMBO je -- USD.
Hoće li WENLAMBO još narasti ove godine?
WENLAMBO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WENLAMBO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.