wenlambo (WENLAMBO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00595434$ 0.00595434 $ 0.00595434 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -4.29% Promjena cijene (7D) -4.29%

wenlambo (WENLAMBO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WENLAMBOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WENLAMBO je $ 0.00595434, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WENLAMBO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu wenlambo (WENLAMBO)

Tržišna kapitalizacija $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Količina u optjecaju 98.01M 98.01M 98.01M Ukupna količina 98,013,252.6960114 98,013,252.6960114 98,013,252.6960114

Trenutačna tržišna kapitalizacija wenlambo je $ 8.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WENLAMBO je 98.01M, s ukupnom količinom od 98013252.6960114. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.18K.