WenisCoin (WENIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

WenisCoin (WENIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WENIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WENIS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WENIS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WenisCoin (WENIS)

Tržišna kapitalizacija $ 12.81K$ 12.81K $ 12.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.81K$ 12.81K $ 12.81K Količina u optjecaju 749.87M 749.87M 749.87M Ukupna količina 749,867,886.459993 749,867,886.459993 749,867,886.459993

Trenutačna tržišna kapitalizacija WenisCoin je $ 12.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WENIS je 749.87M, s ukupnom količinom od 749867886.459993. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.81K.