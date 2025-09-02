Više o WEMIX$

$1.13
WEMIX Dollar (WEMIX$) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.089
24-satna najniža cijena
$ 1.15
24-satna najviša cijena

$ 1.089
$ 1.15
$ 1.54
$ 0.479572
+0.32%

+0.78%

+3.92%

+3.92%

WEMIX Dollar (WEMIX$) cijena u stvarnom vremenu je $1.13. Tijekom protekla 24 sata, WEMIX$trgovalo je između najniže cijene $ 1.089 i najviše cijene $ 1.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WEMIX$ je $ 1.54, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.479572.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WEMIX$ se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, +0.78% u posljednjih 24 sata i +3.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WEMIX Dollar (WEMIX$)

$ 16.45M
$ 16.45M$ 16.45M

--
----

$ 16.45M
$ 16.45M$ 16.45M

14.54M
14.54M 14.54M

14,539,841.004882
14,539,841.004882 14,539,841.004882

Trenutačna tržišna kapitalizacija WEMIX Dollar je $ 16.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WEMIX$ je 14.54M, s ukupnom količinom od 14539841.004882. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.45M.

WEMIX Dollar (WEMIX$) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz WEMIX Dollar u USD iznosila je $ +0.00876091.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz WEMIX Dollar u USD iznosila je $ +0.0626004180.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz WEMIX Dollar u USD iznosila je $ +0.1514055360.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz WEMIX Dollar u USD iznosila je $ +0.2562562629492456.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00876091+0.78%
30 dana$ +0.0626004180+5.54%
60 dana$ +0.1514055360+13.40%
90 dana$ +0.2562562629492456+29.33%

Što je WEMIX Dollar (WEMIX$)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs WEMIX Dollar (WEMIX$)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

WEMIX Dollar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WEMIX Dollar (WEMIX$) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WEMIX Dollar (WEMIX$) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WEMIX Dollar.

Provjerite WEMIX Dollar predviđanje cijene sada!

WEMIX$ u lokalnim valutama

WEMIX Dollar (WEMIX$) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WEMIX Dollar (WEMIX$) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WEMIX$ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WEMIX Dollar (WEMIX$)

Koliko WEMIX Dollar (WEMIX$) vrijedi danas?
Cijena WEMIX$ uživo u USD je 1.13 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WEMIX$ u USD?
Trenutačna cijena WEMIX$ u USD je $ 1.13. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WEMIX Dollar?
Tržišna kapitalizacija za WEMIX$ je $ 16.45M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WEMIX$?
Količina u optjecaju za WEMIX$ je 14.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WEMIX$?
WEMIX$ je postigao ATH cijenu od 1.54 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WEMIX$?
WEMIX$ je vidio ATL cijenu od 0.479572 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WEMIX$?
24-satni obujam trgovanja za WEMIX$ je -- USD.
Hoće li WEMIX$ još narasti ove godine?
WEMIX$ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WEMIX$ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
