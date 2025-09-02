WEMIX Dollar (WEMIX$) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.089 24-satna najviša cijena $ 1.15 Najviša cijena ikada $ 1.54 Najniža cijena $ 0.479572 Promjena cijene (1H) +0.32% Promjena cijene (1D) +0.78% Promjena cijene (7D) +3.92%

WEMIX Dollar (WEMIX$) cijena u stvarnom vremenu je $1.13. Tijekom protekla 24 sata, WEMIX$trgovalo je između najniže cijene $ 1.089 i najviše cijene $ 1.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WEMIX$ je $ 1.54, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.479572.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WEMIX$ se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, +0.78% u posljednjih 24 sata i +3.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WEMIX Dollar (WEMIX$)

Tržišna kapitalizacija $ 16.45M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.45M Količina u optjecaju 14.54M Ukupna količina 14,539,841.004882

Trenutačna tržišna kapitalizacija WEMIX Dollar je $ 16.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WEMIX$ je 14.54M, s ukupnom količinom od 14539841.004882. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.45M.