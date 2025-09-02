Welshare Health Token (WEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00148564 $ 0.00148564 $ 0.00148564 24-satna najniža cijena $ 0.00181476 $ 0.00181476 $ 0.00181476 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00148564$ 0.00148564 $ 0.00148564 24-satna najviša cijena $ 0.00181476$ 0.00181476 $ 0.00181476 Najviša cijena ikada $ 0.146838$ 0.146838 $ 0.146838 Najniža cijena $ 0.00144224$ 0.00144224 $ 0.00144224 Promjena cijene (1H) -0.57% Promjena cijene (1D) -1.29% Promjena cijene (7D) -9.04% Promjena cijene (7D) -9.04%

Welshare Health Token (WEL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0015269. Tijekom protekla 24 sata, WELtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00148564 i najviše cijene $ 0.00181476, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WEL je $ 0.146838, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00144224.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WEL se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, -1.29% u posljednjih 24 sata i -9.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Welshare Health Token (WEL)

Tržišna kapitalizacija $ 375.80K$ 375.80K $ 375.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Količina u optjecaju 245.74M 245.74M 245.74M Ukupna količina 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Welshare Health Token je $ 375.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WEL je 245.74M, s ukupnom količinom od 2500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.82M.