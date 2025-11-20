weldr Cijena danas

Trenutačna cijena weldr (WLDR) danas je --, s promjenom od 3.88% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WLDR u USD je -- po WLDR.

weldr trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,839.14, s količinom u optjecaju od 100.00B WLDR. Tijekom posljednja 24 sata, WLDR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00000404, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, WLDR se kretao +0.12% u posljednjem satu i -15.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu weldr (WLDR)

Tržišna kapitalizacija $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

