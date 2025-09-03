WELD (WELD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.362401$ 0.362401 $ 0.362401 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.94% Promjena cijene (7D) -1.94%

WELD (WELD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WELDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WELD je $ 0.362401, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WELD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WELD (WELD)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.40K$ 56.40K $ 56.40K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WELD je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WELD je 0.00, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.40K.