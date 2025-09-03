Više o WELD

WELD Cijena (WELD)

1 WELD u USD cijena uživo:

$0.00022558
$0.00022558$0.00022558
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena WELD (WELD)
WELD (WELD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.362401
$ 0.362401$ 0.362401

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.94%

-1.94%

WELD (WELD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WELDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WELD je $ 0.362401, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WELD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WELD (WELD)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 56.40K
$ 56.40K$ 56.40K

0.00
0.00 0.00

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WELD je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WELD je 0.00, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.40K.

WELD (WELD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz WELD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz WELD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz WELD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz WELD u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-16.88%
60 dana$ 0-5.84%
90 dana$ 0--

Što je WELD (WELD)

Weld Money is a modern fintech project already creating a revolution in finance and payments today. Weld Money implements a payment solution for recurring daily expenses with minimal fees backed by any crypto wallet. It is obvious today that the traditional financial system is entirely obsolete. And cryptocurrencies, digital assets considered modern, are not used in everyday life due to a number of problems users face (high commissions, verifications, etc.). The key to solving this problem was the concept of Weld Money, developed by Alexey Meretskiy, Alexey Bobok, and Iryna Lorens. The global goal of Weld Money is to connect the world of cryptocurrencies with the world of traditional fiat finance. Weld Money is a transparent bridge between two worlds. All this became possible thanks to the product Weld Money - the weld card. the indisputable advantages of weld card are: payment with stablecoins at all points of sale using Apple/Google Pay the ability to use crypto assets when paying in online stores balance control of all digital assets in one mobile application or website account (NFT, donats, other next-generation digital assets) cashback program the ability to choose a bank in different jurisdictions for opening an account minimal fees for payments additional benefits for investors in the WELD token Deregulation and decentralization are what really drive user engagement and continued growth. Weld Money today is a modern digital payment provider for the post-fiat era.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs WELD (WELD)

Službena web-stranica

WELD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WELD (WELD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WELD (WELD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WELD.

Provjerite WELD predviđanje cijene sada!

WELD u lokalnim valutama

WELD (WELD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WELD (WELD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WELD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WELD (WELD)

Koliko WELD (WELD) vrijedi danas?
Cijena WELD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WELD u USD?
Trenutačna cijena WELD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WELD?
Tržišna kapitalizacija za WELD je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WELD?
Količina u optjecaju za WELD je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WELD?
WELD je postigao ATH cijenu od 0.362401 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WELD?
WELD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WELD?
24-satni obujam trgovanja za WELD je -- USD.
Hoće li WELD još narasti ove godine?
WELD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WELD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
WELD (WELD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.