Weird Medieval Memes (WMM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Weird Medieval Memes (WMM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Weird Medieval Memes (WMM) Informacije Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes. Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes. Službena web stranica: https://www.medievalmemes.ai Kupi WMM odmah!

Weird Medieval Memes (WMM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Weird Medieval Memes (WMM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 222.15K $ 222.15K $ 222.15K Ukupna količina: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Količina u optjecaju: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 222.15K $ 222.15K $ 222.15K Povijesni maksimum: $ 0.02825946 $ 0.02825946 $ 0.02825946 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00022338 $ 0.00022338 $ 0.00022338 Saznajte više o cijeni Weird Medieval Memes (WMM)

Weird Medieval Memes (WMM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Weird Medieval Memes (WMM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WMM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WMM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WMM tokena, istražite WMM cijenu tokena uživo!

WMM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WMM? Naša WMM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WMM predviđanje cijene tokena odmah!

