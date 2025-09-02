Weird Medieval Memes (WMM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02825946$ 0.02825946 $ 0.02825946 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.13% Promjena cijene (1D) +0.34% Promjena cijene (7D) +1.22% Promjena cijene (7D) +1.22%

Weird Medieval Memes (WMM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WMMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WMM je $ 0.02825946, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WMM se promijenio za -1.13% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i +1.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Weird Medieval Memes (WMM)

Tržišna kapitalizacija $ 235.32K$ 235.32K $ 235.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 235.32K$ 235.32K $ 235.32K Količina u optjecaju 999.85M 999.85M 999.85M Ukupna količina 999,846,495.932327 999,846,495.932327 999,846,495.932327

Trenutačna tržišna kapitalizacija Weird Medieval Memes je $ 235.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WMM je 999.85M, s ukupnom količinom od 999846495.932327. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 235.32K.