Weird Medieval Memes Logotip

Weird Medieval Memes Cijena (WMM)

Neuvršten

1 WMM u USD cijena uživo:

$0.00023536
$0.00023536$0.00023536
+0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija.
USD
Grafikon aktualnih cijena Weird Medieval Memes (WMM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:44:23 (UTC+8)

Weird Medieval Memes (WMM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02825946
$ 0.02825946$ 0.02825946

$ 0
$ 0$ 0

-1.13%

+0.34%

+1.22%

+1.22%

Weird Medieval Memes (WMM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WMMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WMM je $ 0.02825946, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WMM se promijenio za -1.13% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i +1.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Weird Medieval Memes (WMM)

$ 235.32K
$ 235.32K$ 235.32K

--
----

$ 235.32K
$ 235.32K$ 235.32K

999.85M
999.85M 999.85M

999,846,495.932327
999,846,495.932327 999,846,495.932327

Trenutačna tržišna kapitalizacija Weird Medieval Memes je $ 235.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WMM je 999.85M, s ukupnom količinom od 999846495.932327. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 235.32K.

Weird Medieval Memes (WMM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Weird Medieval Memes u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Weird Medieval Memes u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Weird Medieval Memes u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Weird Medieval Memes u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.34%
30 dana$ 0+11.42%
60 dana$ 0-25.10%
90 dana$ 0--

Što je Weird Medieval Memes (WMM)

Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes. Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Weird Medieval Memes (WMM)

Službena web-stranica

Weird Medieval Memes Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Weird Medieval Memes (WMM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Weird Medieval Memes (WMM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Weird Medieval Memes.

Provjerite Weird Medieval Memes predviđanje cijene sada!

WMM u lokalnim valutama

Weird Medieval Memes (WMM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Weird Medieval Memes (WMM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WMM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Weird Medieval Memes (WMM)

Koliko Weird Medieval Memes (WMM) vrijedi danas?
Cijena WMM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WMM u USD?
Trenutačna cijena WMM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Weird Medieval Memes?
Tržišna kapitalizacija za WMM je $ 235.32K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WMM?
Količina u optjecaju za WMM je 999.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WMM?
WMM je postigao ATH cijenu od 0.02825946 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WMM?
WMM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WMM?
24-satni obujam trgovanja za WMM je -- USD.
Hoće li WMM još narasti ove godine?
WMM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WMM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:44:23 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.