Weft Finance (WEFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00219174 $ 0.00219174 $ 0.00219174 24-satna najniža cijena $ 0.00229767 $ 0.00229767 $ 0.00229767 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00219174$ 0.00219174 $ 0.00219174 24-satna najviša cijena $ 0.00229767$ 0.00229767 $ 0.00229767 Najviša cijena ikada $ 0.050469$ 0.050469 $ 0.050469 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -2.26% Promjena cijene (7D) -12.26% Promjena cijene (7D) -12.26%

Weft Finance (WEFT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00222123. Tijekom protekla 24 sata, WEFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00219174 i najviše cijene $ 0.00229767, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WEFT je $ 0.050469, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WEFT se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -2.26% u posljednjih 24 sata i -12.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Weft Finance (WEFT)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 222.12K$ 222.12K $ 222.12K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Weft Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WEFT je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.12K.