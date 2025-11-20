Weepi Cijena danas

Trenutačna cijena Weepi (WEEPI) danas je $ 0.00000891, s promjenom od 42.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WEEPI u USD je $ 0.00000891 po WEEPI.

Weepi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,858.06, s količinom u optjecaju od 1.00B WEEPI. Tijekom posljednja 24 sata, WEEPI trgovao je između $ 0.00000588 (niska) i $ 0.00000889 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00025609, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000058.

U kratkoročnim performansama, WEEPI se kretao +1.41% u posljednjem satu i +24.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Weepi (WEEPI)

Tržišna kapitalizacija $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Weepi je $ 8.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WEEPI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.86K.