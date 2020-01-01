Weedcoin (WEEDCOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Weedcoin (WEEDCOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Weedcoin (WEEDCOIN) Informacije A project grown out of the community's love and passion for the weed culture. Launched around early 2025, $weedcoin, “Like Bitcoin but way higher,” emphasizes its alignment with cannabis culture and a laid-back vibe. Unlike other Weed communities, this project leans heavily into community engagement over technical utility, aiming to build a “stoner community” through social media presence and decentralized governance. We also aim to focus on onboarding web2 businesses and users onto web3 through the token. Službena web stranica: https://weedcoinog.com/ Bijela knjiga: https://weedcoinog.com/ Kupi WEEDCOIN odmah!

Weedcoin (WEEDCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Weedcoin (WEEDCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 189.29K $ 189.29K $ 189.29K Ukupna količina: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Količina u optjecaju: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 189.29K $ 189.29K $ 189.29K Povijesni maksimum: $ 0.00271639 $ 0.00271639 $ 0.00271639 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00018921 $ 0.00018921 $ 0.00018921 Saznajte više o cijeni Weedcoin (WEEDCOIN)

Weedcoin (WEEDCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Weedcoin (WEEDCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WEEDCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WEEDCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WEEDCOIN tokena, istražite WEEDCOIN cijenu tokena uživo!

