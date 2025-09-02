Weedcoin (WEEDCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00271639$ 0.00271639 $ 0.00271639 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +4.12% Promjena cijene (1D) -3.04% Promjena cijene (7D) -4.41% Promjena cijene (7D) -4.41%

Weedcoin (WEEDCOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WEEDCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WEEDCOIN je $ 0.00271639, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WEEDCOIN se promijenio za +4.12% u posljednjih sat vremena, -3.04% u posljednjih 24 sata i -4.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Weedcoin (WEEDCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 200.78K$ 200.78K $ 200.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 200.78K$ 200.78K $ 200.78K Količina u optjecaju 999.57M 999.57M 999.57M Ukupna količina 999,574,289.796092 999,574,289.796092 999,574,289.796092

Trenutačna tržišna kapitalizacija Weedcoin je $ 200.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WEEDCOIN je 999.57M, s ukupnom količinom od 999574289.796092. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 200.78K.