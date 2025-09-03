WeeCoins (WCS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00197097 $ 0.00197097 $ 0.00197097 24-satna najniža cijena $ 0.00335879 $ 0.00335879 $ 0.00335879 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00197097$ 0.00197097 $ 0.00197097 24-satna najviša cijena $ 0.00335879$ 0.00335879 $ 0.00335879 Najviša cijena ikada $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 Najniža cijena $ 0.00105875$ 0.00105875 $ 0.00105875 Promjena cijene (1H) +34.30% Promjena cijene (1D) -0.06% Promjena cijene (7D) +2.71% Promjena cijene (7D) +2.71%

WeeCoins (WCS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00264698. Tijekom protekla 24 sata, WCStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00197097 i najviše cijene $ 0.00335879, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WCS je $ 3.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00105875.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WCS se promijenio za +34.30% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i +2.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WeeCoins (WCS)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WeeCoins je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WCS je 0.00, s ukupnom količinom od 450000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.41M.