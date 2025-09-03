WeCoOwn (WCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02623878$ 0.02623878 $ 0.02623878 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.15% Promjena cijene (1D) +0.56% Promjena cijene (7D) -5.75% Promjena cijene (7D) -5.75%

WeCoOwn (WCX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WCXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WCX je $ 0.02623878, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WCX se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +0.56% u posljednjih 24 sata i -5.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WeCoOwn (WCX)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WeCoOwn je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WCX je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.18M.