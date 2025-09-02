Wecan (WECAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00330678 $ 0.00330678 $ 0.00330678 24-satna najniža cijena $ 0.00342086 $ 0.00342086 $ 0.00342086 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00330678$ 0.00330678 $ 0.00330678 24-satna najviša cijena $ 0.00342086$ 0.00342086 $ 0.00342086 Najviša cijena ikada $ 0.01387676$ 0.01387676 $ 0.01387676 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.18% Promjena cijene (1D) -2.64% Promjena cijene (7D) +7.77% Promjena cijene (7D) +7.77%

Wecan (WECAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00332956. Tijekom protekla 24 sata, WECANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00330678 i najviše cijene $ 0.00342086, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WECAN je $ 0.01387676, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WECAN se promijenio za +0.18% u posljednjih sat vremena, -2.64% u posljednjih 24 sata i +7.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wecan (WECAN)

Tržišna kapitalizacija $ 19.90M$ 19.90M $ 19.90M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.90M$ 19.90M $ 19.90M Količina u optjecaju 6.00B 6.00B 6.00B Ukupna količina 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wecan je $ 19.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WECAN je 6.00B, s ukupnom količinom od 6000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.90M.