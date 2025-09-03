WeBuy (WE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 16.68$ 16.68 $ 16.68 Najniža cijena $ 0.02240956$ 0.02240956 $ 0.02240956 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

WeBuy (WE) cijena u stvarnom vremenu je $0.03115831. Tijekom protekla 24 sata, WEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WE je $ 16.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02240956.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WeBuy (WE)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.90M$ 77.90M $ 77.90M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WeBuy je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WE je 0.00, s ukupnom količinom od 2500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.90M.