Websync Cijena danas

Trenutačna cijena Websync (WEBS) danas je $ 0.00692646, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WEBS u USD je $ 0.00692646 po WEBS.

Websync trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,226.0, s količinom u optjecaju od 898.87K WEBS. Tijekom posljednja 24 sata, WEBS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.49, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00682336.

U kratkoročnim performansama, WEBS se kretao -- u posljednjem satu i -9.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Websync (WEBS)

Tržišna kapitalizacija $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Količina u optjecaju 898.87K 898.87K 898.87K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

