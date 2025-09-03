Websea (WBS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 24-satna najniža cijena $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 24-satna najviša cijena $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Najviša cijena ikada $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 Najniža cijena $ 0.054986$ 0.054986 $ 0.054986 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) +2.50% Promjena cijene (7D) +3.07% Promjena cijene (7D) +3.07%

Websea (WBS) cijena u stvarnom vremenu je $1.12. Tijekom protekla 24 sata, WBStrgovalo je između najniže cijene $ 1.086 i najviše cijene $ 1.13, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBS je $ 3.75, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.054986.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBS se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, +2.50% u posljednjih 24 sata i +3.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Websea (WBS)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 261.57M$ 261.57M $ 261.57M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 233,605,879.02 233,605,879.02 233,605,879.02

Trenutačna tržišna kapitalizacija Websea je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBS je 0.00, s ukupnom količinom od 233605879.02. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 261.57M.