WebMind Network (WMN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03883978$ 0.03883978 $ 0.03883978 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) -0.05% Promjena cijene (7D) +23.99% Promjena cijene (7D) +23.99%

WebMind Network (WMN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WMNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WMN je $ 0.03883978, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WMN se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i +23.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WebMind Network (WMN)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WebMind Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WMN je 0.00, s ukupnom količinom od 160000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.84K.