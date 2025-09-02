Weblume AI (WLAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01728995 $ 0.01728995 $ 0.01728995 24-satna najniža cijena $ 0.01891324 $ 0.01891324 $ 0.01891324 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01728995$ 0.01728995 $ 0.01728995 24-satna najviša cijena $ 0.01891324$ 0.01891324 $ 0.01891324 Najviša cijena ikada $ 0.074951$ 0.074951 $ 0.074951 Najniža cijena $ 0.01035367$ 0.01035367 $ 0.01035367 Promjena cijene (1H) +2.12% Promjena cijene (1D) -3.49% Promjena cijene (7D) +2.45% Promjena cijene (7D) +2.45%

Weblume AI (WLAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01781968. Tijekom protekla 24 sata, WLAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01728995 i najviše cijene $ 0.01891324, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WLAI je $ 0.074951, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01035367.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WLAI se promijenio za +2.12% u posljednjih sat vremena, -3.49% u posljednjih 24 sata i +2.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Weblume AI (WLAI)

Tržišna kapitalizacija $ 178.75K$ 178.75K $ 178.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 178.75K$ 178.75K $ 178.75K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Weblume AI je $ 178.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WLAI je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 178.75K.