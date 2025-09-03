Weble Ecosystem (WET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.329273 24-satna najviša cijena $ 0.350778 Najviša cijena ikada $ 4.87 Najniža cijena $ 0.18423 Promjena cijene (1H) +0.36% Promjena cijene (1D) +6.33% Promjena cijene (7D) +3.10%

Weble Ecosystem (WET) cijena u stvarnom vremenu je $0.350879. Tijekom protekla 24 sata, WETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.329273 i najviše cijene $ 0.350778, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WET je $ 4.87, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.18423.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WET se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, +6.33% u posljednjih 24 sata i +3.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Weble Ecosystem (WET)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 350.78K$ 350.78K $ 350.78K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Weble Ecosystem je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WET je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 350.78K.