WebGenieAI (SN54) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $1.45 - $1.8
24-satna najniža cijena: $1.45
24-satna najviša cijena: $1.8
Najviša cijena ikada: $2.62
Najniža cijena: $0.737373
Promjena cijene (1H): -0.33%
Promjena cijene (1D): -2.39%
Promjena cijene (7D): +59.28%

WebGenieAI (SN54) cijena u stvarnom vremenu je $1.59. Tijekom protekla 24 sata, SN54trgovalo je između najniže cijene $ 1.45 i najviše cijene $ 1.8, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN54 je $ 2.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.737373.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN54 se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -2.39% u posljednjih 24 sata i +59.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WebGenieAI (SN54)

Tržišna kapitalizacija: $3.72M
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $3.72M
Količina u optjecaju: 2.34M
Ukupna količina: 2,343,095.643158374

Trenutačna tržišna kapitalizacija WebGenieAI je $ 3.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN54 je 2.34M, s ukupnom količinom od 2343095.643158374. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.72M.