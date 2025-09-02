Web3 Whales (W3W) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01131556 $ 0.01131556 $ 0.01131556 24-satna najniža cijena $ 0.01148024 $ 0.01148024 $ 0.01148024 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01131556$ 0.01131556 $ 0.01131556 24-satna najviša cijena $ 0.01148024$ 0.01148024 $ 0.01148024 Najviša cijena ikada $ 0.087176$ 0.087176 $ 0.087176 Najniža cijena $ 0.00563945$ 0.00563945 $ 0.00563945 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -1.17% Promjena cijene (7D) -1.17%

Web3 Whales (W3W) cijena u stvarnom vremenu je $0.01146134. Tijekom protekla 24 sata, W3Wtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01131556 i najviše cijene $ 0.01148024, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena W3W je $ 0.087176, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00563945.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, W3W se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -1.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Web3 Whales (W3W)

Tržišna kapitalizacija $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Količina u optjecaju 93.58M 93.58M 93.58M Ukupna količina 94,388,211.54460917 94,388,211.54460917 94,388,211.54460917

Trenutačna tržišna kapitalizacija Web3 Whales je $ 1.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju W3W je 93.58M, s ukupnom količinom od 94388211.54460917. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.08M.