Web3 Whales Cijena (W3W)

1 W3W u USD cijena uživo:

$0.01146134
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Web3 Whales (W3W)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:21:48 (UTC+8)

Web3 Whales (W3W) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01131556
24-satna najniža cijena
$ 0.01148024
24-satna najviša cijena

$ 0.01131556
$ 0.01148024
$ 0.087176
$ 0.00563945
-0.00%

-1.17%

-1.17%

Web3 Whales (W3W) cijena u stvarnom vremenu je $0.01146134. Tijekom protekla 24 sata, W3Wtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01131556 i najviše cijene $ 0.01148024, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena W3W je $ 0.087176, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00563945.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, W3W se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -1.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Web3 Whales (W3W)

$ 1.07M
--
$ 1.08M
93.58M
94,388,211.54460917
Trenutačna tržišna kapitalizacija Web3 Whales je $ 1.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju W3W je 93.58M, s ukupnom količinom od 94388211.54460917. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.08M.

Web3 Whales (W3W) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Web3 Whales u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Web3 Whales u USD iznosila je $ +0.0001871109.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Web3 Whales u USD iznosila je $ -0.0002997381.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Web3 Whales u USD iznosila je $ +0.001033292756998783.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.00%
30 dana$ +0.0001871109+1.63%
60 dana$ -0.0002997381-2.61%
90 dana$ +0.001033292756998783+9.91%

Što je Web3 Whales (W3W)

What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits.

Web3 Whales Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Web3 Whales (W3W) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Web3 Whales (W3W) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Web3 Whales.

Provjerite Web3 Whales predviđanje cijene sada!

W3W u lokalnim valutama

Web3 Whales (W3W) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Web3 Whales (W3W) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o W3W opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Web3 Whales (W3W)

Koliko Web3 Whales (W3W) vrijedi danas?
Cijena W3W uživo u USD je 0.01146134 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena W3W u USD?
Trenutačna cijena W3W u USD je $ 0.01146134. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Web3 Whales?
Tržišna kapitalizacija za W3W je $ 1.07M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za W3W?
Količina u optjecaju za W3W je 93.58M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za W3W?
W3W je postigao ATH cijenu od 0.087176 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za W3W?
W3W je vidio ATL cijenu od 0.00563945 USD.
Koliki je obujam trgovanja za W3W?
24-satni obujam trgovanja za W3W je -- USD.
Hoće li W3W još narasti ove godine?
W3W mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte W3W predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Web3 Whales (W3W) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

