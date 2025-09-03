Web3 TON Token (WEB3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03368174 $ 0.03368174 $ 0.03368174 24-satna najniža cijena $ 0.03602332 $ 0.03602332 $ 0.03602332 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03368174$ 0.03368174 $ 0.03368174 24-satna najviša cijena $ 0.03602332$ 0.03602332 $ 0.03602332 Najviša cijena ikada $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Najniža cijena $ 0.02858117$ 0.02858117 $ 0.02858117 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +0.31% Promjena cijene (7D) -5.85% Promjena cijene (7D) -5.85%

Web3 TON Token (WEB3) cijena u stvarnom vremenu je $0.03479029. Tijekom protekla 24 sata, WEB3trgovalo je između najniže cijene $ 0.03368174 i najviše cijene $ 0.03602332, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WEB3 je $ 2.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02858117.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WEB3 se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.31% u posljednjih 24 sata i -5.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Web3 TON Token (WEB3)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 90,000,000.0 90,000,000.0 90,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Web3 TON Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WEB3 je 0.00, s ukupnom količinom od 90000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.13M.