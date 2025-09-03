Više o WEB3

Web3 TON Token Cijena (WEB3)

1 WEB3 u USD cijena uživo:

$0.03479029
+0.30%1D
+0.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Web3 TON Token (WEB3)
Web3 TON Token (WEB3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.11%

+0.31%

-5.85%

-5.85%

Web3 TON Token (WEB3) cijena u stvarnom vremenu je $0.03479029. Tijekom protekla 24 sata, WEB3 trgovalo je između najniže cijene $ 0.03368174 i najviše cijene $ 0.03602332, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WEB3 je $ 2.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02858117.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WEB3 se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.31% u posljednjih 24 sata i -5.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Web3 TON Token (WEB3)

$ 0.00
--
Trenutačna tržišna kapitalizacija Web3 TON Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WEB3 je 0.00, s ukupnom količinom od 90000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.13M.

Web3 TON Token (WEB3) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Web3 TON Token u USD iznosila je $ +0.00010758.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Web3 TON Token u USD iznosila je $ -0.0063139401.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Web3 TON Token u USD iznosila je $ -0.0005565611.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Web3 TON Token u USD iznosila je $ +0.001354276172368904.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00010758+0.31%
30 dana$ -0.0063139401-18.14%
60 dana$ -0.0005565611-1.59%
90 dana$ +0.001354276172368904+4.05%

Što je Web3 TON Token (WEB3)

Utility token of TON DNS Club ecosystem on TON blockchain inside Telegram

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Web3 TON Token (WEB3)

Web3 TON Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Web3 TON Token (WEB3) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Web3 TON Token (WEB3) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Web3 TON Token.

Provjerite Web3 TON Token predviđanje cijene sada!

WEB3 u lokalnim valutama

Web3 TON Token (WEB3) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Web3 TON Token (WEB3) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WEB3 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Web3 TON Token (WEB3)

Koliko Web3 TON Token (WEB3) vrijedi danas?
Cijena WEB3 uživo u USD je 0.03479029 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WEB3 u USD?
Trenutačna cijena WEB3 u USD je $ 0.03479029. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Web3 TON Token?
Tržišna kapitalizacija za WEB3 je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WEB3?
Količina u optjecaju za WEB3 je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WEB3?
WEB3 je postigao ATH cijenu od 2.16 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WEB3?
WEB3 je vidio ATL cijenu od 0.02858117 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WEB3?
24-satni obujam trgovanja za WEB3 je -- USD.
Hoće li WEB3 još narasti ove godine?
WEB3 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WEB3 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Web3 TON Token (WEB3) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

